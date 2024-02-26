Певчих: Навального убили, чтобы сорвать его обмен на Красикова

Как заявила Певчих, после начала войны в Украине соратники Навального при помощи расследователя Христо Грозева начали работать над возможностью обмена его и других политзаключённых - в частности на российских шпионов. По словам соратницы Навального, несмотря на отказ многих зарубежных чиновников помочь в реализации этого плана, благодаря помощи некоторых людей, которых она не назвала, он всё же был близок к воплощению. По словам Певчих, идею обменять Навального на Красикова донёс до президента Владимира Путина бизнесмен Роман Абрамович. Как утверждает глава Международного ФБК, Путину чётко дали понять, что единственный способ получить Красикова - это обменять его на Навального, но Путин интерпретировал это иначе - если страны Запада "принципиально готовы" менять Красикова, то они обменяют его и на кого-то другого, а Навального нужно "убрать". Певчих признаёт, что это нелогично, но считает, что Путин "помешался" и принял нерациональное решение.