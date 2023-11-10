Песков: осужденные по тяжким статьям "искупают вину кровью" на фронте

Песков таким образом впервые официально признал вербовку осуждённых за тяжкие преступления на фронт с последующим помилованием президентом. Он прямо провёл различия между обычной, предусмотренной законом, процедурой помилования и тем, как она осуществляется по отношению к заключённым, отправляющимся на войну.

По словам пресс-секретаря президента, есть два пути для помилования. Первый — через признание вины, решения на уровне ФСИН, региона, федерального округа, центральной комиссии и президента. Второй путь — когда осужденные "искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами". Он не уточнил, на каких нормах законодательства основан этот "второй путь".

Издание "Агентство" накануне подсчитало, что не менее 17 человек, осуждённые ранее в России за убийство, были в 2022 и 2023 годах помилованы президентом Владимиром Путиным. Все они участвовали в войне в Украине и вернулись с фронта на свободу. Некоторые уже совершили новые преступления.