Песков о том, каким должен быть следующий президент РФ: "Таким же"

"Таким же. Или другим, но таким же", – сказал Песков.

Выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Песков отметил, что нынешний президент России Владимир Путин пока не сообщал о своём намерении баллотироваться.

"Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах. Я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", – добавил Песков.