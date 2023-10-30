Песков о беспорядках в Махачкале: "Вчерашние события являются во многом результатом вмешательства извне"

Как уточнил Песков, президент Владимир Путин еще на прошлой неделе «провел обстоятельную встречу с руководителями конфессий России», а со вчерашнего вечера получает доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Нацгвардии и главы региона Сергея Меликова.
«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа — гибель детей, людей, стариков, медиков, других. Конечно же на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей», — добавил пресс-секретарь президента.
Кроме того, Песков анонсировал «большое представительное совещание», которое сегодня вечером планирует провести Путин. На нем будут обсуждаться, в том числе «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества», добавил пресс-секретарь президента.
В Кремле отметили, что события в Махачкале не повлияют на мероприятия, запланированные в День народного единства. Радио «Маяк» пишет, что власти объяснили это следующим образом: «День народного единства — это наш праздник, который мы будем отмечать».