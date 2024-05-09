Парад на Красной площади в Москве: Путин вновь критиковал Запад

В своём выступлении Путин назвал день Победы "главным праздником" России. Почти с самого начала своей речи он начал критиковать страны Запада, обвиняя их в реабилитации нацизма и в фальсификации истории. "Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, но наши стратегические силы всегда в состоянии боевой готовности", - сказал Путин. Говоря о Второй мировой войне, он выступил с утверждением, что на гитлеровскую Германию работала вся Европа, а Советский Союз долго противостоял ей почти в одиночку. При этом он вспомнил о том, что Китай сопротивлялся "милитаристской Японии".