Парад на Красной площади в Москве: Путин вновь критиковал Запад

Это уже третий парад 9 мая после российского широкомасштабного вторжения в Украину, которое началось в феврале 2022 года. Сообщается, что в параде участвовали около 9 тысяч военных, в том числе тысяча участников войны. По Красной площади прошёл отдельный парадный расчёт из воевавших в Украине, в том числе семь награждённых звездой Героя России.
В Москве необычно холодная для этого времени года погода. На кадрах трансляции видно, что идёт снег.
Парад принял министр обороны Сергей Шойгу. Как и другие министры, сейчас он в статусе исполняющего обязанности, поскольку правительство подало в отставку, и новый его состав пока не предложен. Две недели назад был арестован заместитель Шойгу Тимур Иванов.
На трибуне присутствовал президент Владимир Путин. Кроме Путина, на Красной площади были президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, а также специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, приехавший накануне, как и в прошлом году, в Москву на саммит ЕвразЭС, в этот раз на парад не остался.
В своём выступлении Путин назвал день Победы "главным праздником" России. Почти с самого начала своей речи он начал критиковать страны Запада, обвиняя их в реабилитации нацизма и в фальсификации истории. "Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, но наши стратегические силы всегда в состоянии боевой готовности", - сказал Путин. Говоря о Второй мировой войне, он выступил с утверждением, что на гитлеровскую Германию работала вся Европа, а Советский Союз долго противостоял ей почти в одиночку. При этом он вспомнил о том, что Китай сопротивлялся "милитаристской Японии".
Путин упомянул и о так называемой специальной военной операции, назвав участников войны в Украине "героями". Слово "Украина" в своей речи он не упомянул. "За Россию, за победу, ура" - закончил он своё выступление.
Большинство стран мира отмечает день Победы над нацизмом 8 мая, в этот день в 1945 году было объявлено о капитуляции Германии. В СССР о победе объявили 9 мая. Выходным днём день Победы стал в 1965 году. В советские времена парады 9 мая проводились редко, их ежегодное проведение - постсоветская традиция, введённая предшественником Путина Борисом Ельциным. В годы правления Путина идеологическое наполнение государственной пропаганды в день Победы постепенно менялось, праздник власти начали использовать для оправдания конфронтации с Западом, а затем и войны в Украине.
В Украине празднование было окончательно перенесено с 9 на 8 мая уже после широкомасштабного российского вторжения. Накануне в своём выступлении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что гитлеровский нацизм переродился в "российский фашизм" - сокращённо "РФ". Российские власти в свою очередь отзываются об Украине как о "нацистском государстве".