"Опрос Навального": Многие готовы голосовать против Путина

Заполнить анкету на сайте, созданном для анкетирования, мог любой желающий. Кроме того, в опросе, который стартовал 17 октября, участвовали российские политики, журналисты и общественные деятели.
В зависимости от варианта ответа в некоторых позициях анкеты были возможны дополнительные вопросы, например "Надо ли идти на выборы, если в бюллетене будет два кандидата - Путин и Кадыров?" и "Надо ли идти на выборы, если все кандидаты выступают за войну с Украиной?"
У многих участников опроса нет четкой стратегии на выборах
Большинство участников опроса - свыше 30 тысяч - признались, что у них нет четкой стратегии. Около 10 тысяч респондентов ответили, что у них такая стратегия имеется.
Примерно 30 тысяч опрошенных сообщили, что готовы бойкотировать выборы. Почти все - без малого 50 тысяч - считают, что на выборах можно будет выбрать единого кандидата от оппозиции и направить всю агитацию в его поддержку.
На роль "единого кандидата" из списка, предложенного командой Навального, набольшее число голосов получили бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
"Очень поучительно вышло", - прокомментировал штаб оппозиционного политика результаты опроса. Команда Навального также отметила, что подавляющее большинство как лидеров общественного мнения, так и рядовых граждан, участвовавших в анкетировании, не занимают какой-либо тоталитарной позиции. "В зависимости от ситуации они не исключают ни бойкота выборов, ни голосования "за любого против", ни поддержки единого кандидата", - сообщили в представительстве оппозиционера.