Кремль уже несколько месяцев настаивает на том, что Россия мужественно сопротивляется целому ряду ответных мер, введенных против нее с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, указывая на рост экономики, который в третьем квартале подскочил до 5,5% по сравнению с -3,5% в то же время в 2022 году.

По мере приближения президентских выборов в марте 2024 года, которые, как ожидается, вновь продлят мандат Владимира Путина, власти еще более решительно настроены на оптимистичный посыл.

Однако покупательная способность россиян действительно снизилась за последние два года из-за очень слабого рубля и упрямо высокой инфляции, которая в ноябре составила 7,48 % в годовом исчислении.

Цена на яйца стала особенно показательным примером, взбудоражившим СМИ и интернет-пользователей в стране, где общественные дискуссии путем репрессий в значительной степени нивелированы.

Правительство вынашивает план запрета экспорта