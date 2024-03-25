Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" в суде. Всех их жестоко пытали

ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в Брянской области в субботу 23 марта: утверждается, что они направлялись на машине в сторону российско-украинской границы. После этого в z-каналах появились фото и видео, на которых двоих из четырех мужчин, Рачабализоду Саидакрами Муродали и Шамсиддина Фаридуни, пытают силовики во время допроса. Далерджон Мирзоев, которого пропагандистка Маргарита Симоньян ранее назвала "главарем банды", и Рачабализода Саидакрами Муродали уже отправлены в СИЗО до 22 мая.

Это ему отрезали ухо и заставили его съесть. Видео с данными кадрами разошлось по социальным сетям.

Четвертого обвиняемого — Мухаммадсобира Файзова — доставили в зал суда в кресельных носилках. На заседании Файзов никак не реагировал на происходящее.