Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" в суде. Всех их жестоко пытали

 
rus.delfi.ee

Вечером 24 марта Басманный суд в Москве рассматривает ходатайство следствия об аресте четырех фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", произошедшем 22 марта, передает Meduza.

ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в Брянской области в субботу 23 марта: утверждается, что они направлялись на машине в сторону российско-украинской границы. После этого в z-каналах появились фото и видео, на которых двоих из четырех мужчин, Рачабализоду Саидакрами Муродали и Шамсиддина Фаридуни, пытают силовики во время допроса. Далерджон Мирзоев, которого пропагандистка Маргарита Симоньян ранее назвала "главарем банды", и Рачабализода Саидакрами Муродали уже отправлены в СИЗО до 22 мая.

Это ему отрезали ухо и заставили его съесть. Видео с данными кадрами разошлось по социальным сетям.

Четвертого обвиняемого — Мухаммадсобира Файзова — доставили в зал суда в кресельных носилках. На заседании Файзов никак не реагировал на происходящее.

Само слушание было закрытым, чтобы обеспечить "защиту государственной тайны" и "безопасность сторон, участвующих в процессе". Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении теракта, за что им грозит пожизненное заключение. По данным российских СМИ, все они "добровольно" признали свою вину.

Теракт произошел в пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Вооруженные нападавщие убили 137 человек и ранили 180. Затем они подожгли здание и покинули место преступления.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
rus.delfi.ee
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии