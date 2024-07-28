Нефтебаза под Курском загорелась после атаки дронов

Около часу ночи в воскресенье, 28 июля, нефтебазу в деревне Полевая в 22 км от Курска атаковали беспилотники, загорелись три резервуара, сообщил Telegram-канал Baza. Эту информацию подтвердил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, обвинив в атаке ВСУ. В 7.00 мск он сообщил, что пожар на одном из резервуаров потушен. Пострадавших нет, уточнил чиновник.

ВРИО губернатора, кроме того, заявил, что в городе Суджа „с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь“.