Навальный - в списке Politico самых влиятельных людей Европы

Некоторые называют основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "российским Нельсоном Манделой", напоминается в публикации. "Фактически Навальный - единственный лидер оппозиции", - констатируют журналисты. По их мнению, несмотря на то, что сторонники Навального сегодня оказались вынуждены скрываться, они не потеряли надежду.

"Несмотря на все усилия президента ( России . - Ред.) Владимира Путина угрожать ему, отравить и изолировать 47-летнего юриста и борца с коррупцией - или, скорее, благодаря им, - Навальный продолжает вдохновлять и провоцировать инакомыслие, показывая жестокое обращение диктатора со своими врагами", - объяснили свой выбор журналисты.

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный включен в список самых влиятельных людей в Европе по версии онлайн-издания Politico. В рейтинге, опубликованном изданием вечером во вторник, 28 ноября, Навальный занял вторую строчку в категории "мечтатели".

Расследования ФБК, которые теперь публикуются из-за границы, до сих пор смотрят миллионы людей, напоминают в Politico. Между тем "сам Навальный - все более худой, ужасающий своим видом и хрупкий - продолжает быть занозой в боку Путина, выступая с мощными монологами в контролируемых Кремлем российских судах, где ему предъявляют все более многочисленные сфабрикованные обвинения".

О политическом будущем Навального

"Возможно, он не сможет бросить вызов Путину на президентских выборах в марте 2024 года, как он это сделал, когда проводил кампанию против него перед голосованием в 2018 году, но, по мере того как реальная власть Навального - и его здоровье - ослабевают, его символическая мощь продолжает расти", - говорится в статье.