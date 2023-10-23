Навальный не появился на суде по его иску к колонии. Политик в знак протеста отказался выходить из камеры

 
Медуза
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
ФОТО: Imago / Scanpix

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что российский политик Алексей Навальный не участвовал в судебном заседании по его иску в городском суде Коврова во Владимирской области.

Городской суд Коврова рассматривает иск Навального к исправительной колонии № 6 в Мелехово, где он содержится. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что «обычно Алексей участвует в ковровских судах по видеосвязи [из комнаты в колонии № 6], по сегодня его там не было». По ее словам, судебное заседание отложили.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что у Алексея Навального в колонии отобрали все письменные принадлежности, из-за чего он отказался выходить из камеры и участвовать в суде и следственных действиях. Как заявил Жданов, «в камеру вошли силовики в касках и, применяя силу, потащили его к следователю».

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