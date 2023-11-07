Навального в 22-й раз отправили в ШИЗО

 
bbcrussian.com
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
ФОТО: AP / Scanpix

Политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии строгого режима, снова поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщается в телеграм-канале "Команда Навального".

На этот раз поводом для помещения в штрафной изолятор на 15 суток стал его протест против изъятия письменных принадлежностей. Политик отказывался «покидать свою комнату и входить в иные помещения, в которые его доставляли». За это к нему четыре раза за день «была применена физическая сила», говорится в публикации.

Это 22-е по счету водворение Навального в ШИЗО. Всего в изоляторе он проведет уже 251 день. В прошлый раз его помещали в ШИЗО 24 октября.

В начале августа Мосгорсуд приговорил уже находящегося в колонии политика к 19 годам по делу об «экстремистском сообществе». Политика судили по семи статьям УК, самая тяжелая из них — о создании экстремистского сообщества. В октябре также по обвинению в экстремизме под стражу взяли троих адвокатов политика.

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