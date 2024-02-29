Навальная выступила в Европарламенте. Что ответили депутаты?

Впрочем, некоторым этого показалось недостаточно. К примеру, Виола фон Крамон-Таубадель из Германии в кулуарах отметила, что, помимо осуждения российской агрессии в Украине, Юлии Навальной следовало бы заявить, что Россия должна потерпеть поражение в этой войне, как это сделала в свое время Светлана Тихановская .

С немецкой коллегой не согласился спецдокладчик по России Андрюс Кубилюс из Литвы. "Об этом больше должны говорить западные политики, в том числе здесь, в Европарламенте, - сказал Кубилюс, общаясь с DW. - Если мы хотим российской трансформации, то мы сами должны выполнять стратегию, в которой должны иметь место и преследование олигархов, и помощь Украине, а не ждать, пока Юлия Навальная или кто-либо еще не скажет нам, что нам делать". При этом, по его словам, среди евродепутатов есть те, кто на самом деле не верит в демократическое будущее России, хотя на подобных слушаниях заявляет об обратном.