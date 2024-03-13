Навальная призвала Запад не признавать легитимность Путина

По мнению Навальной, многие политики на Западе ошибаются, считая Путина легитимным политическим лидером, в то время как он является "бандитом", как и его окружение, и "захватил и удерживает власть только для собственного обогащения". "Рассматривайте Путина как лидера мафиозной группировки", - пишет Навальная. По её мнению, победить или "наказать" Путина можно, если поставить под сомнение его статус, а непризнание Путина легитимным президентмо станет важным сигналом для гражданского общества и элит в России.

Ещё одно предложение Навальной - ужесточить санкции против близких соратников Путина и ввести новые санкции против тысяч представителей российских властей или связанных с ними лиц. Также Навальная призывает к поддержке Украины, отмечая при этом, что само по себе поражение в Украине ещё не обязательно приведёт к падению Путина. Поэтому, по её мнению, важно поддерживать и антипутинские силы в самой России. Она указывает на то, что даже в условиях репрессий многие люди в России продолжают выступать против Путина и войны. Навальная отметила, что последним призывом её мужа к россиянам было участие в акции "Полдень против Путина" 17 марта. "Не признавайте результаты сфальсифицированных выборов, не признавайте Путина легитимным президентом", - пишет она. Ранее она уже выступала с подобным призывом в Европарламенте.