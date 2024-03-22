Нападение в концертном зале в Подмосковье: погибли не менее 40 человек, здание концертного зала горит

Где-то были еще слышны звуки выстрелов, туда было совершенно небезопасно бежать. Побежали в техническую часть «Крокуса», в сторону балконов. И упирались просто в разные закрытые двери, люди паникуют, кто-то рыдает, кто-то звонит родным, кто-то ждет лифт, который не работал. В общем, мы оказались в большом темном помещении. Когда мы выходили, пожар уже начинался – мы ощущали запах дыма и гари. [Всего на то, чтобы выйти] у нас ушло минут 20-25. То есть пожар начался в первые 15 минут после атаки. В итоге мы нашли какую-то техническую лестницу, нам пришлось выламывать дверь, потому что двери везде были закрыты. На улице все начали разбегаться в разные стороны, и уже на тот момент я видел огромные клубы дыма. Пробегая мимо парадной части «Крокуса», я видел, как люди бегали и стучали по окнам, не зная, как выйти, потому что все остальные двери были закрыты.