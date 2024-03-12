Налет беспилотников на российские регионы: загорелись топливные предприятия в Орле и под Нижним Новгородом. Что известно

Как передает ТАСС, компания "Лукойл", которой принадлежит Нижегородский НПЗ, сообщает о том, что работа технологической установки на предприятии приостановлена "в связи с инцидентом". О каком именно инциденте идет речь, не уточнялось.

В конце января официальное российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на свои анонимные источники сообщало, что в Кстово были обезврежены два беспилотника. До ближайшей точки на подконтрольной Киеву территории Украины от Кстово около 800 км по прямой (при том что беспилотники не всегда летают по прямой). Источник агентства тогда сообщал, что они летели со стороны Рязанской области на крайне низкой высоте 50 м и были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы.