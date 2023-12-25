Набиуллина: Отключение SWIFT и заморозка активов болезненны

Отключение России от международной банковской системы SWIFT до сих пор является нерешенной проблемой для российского финансового сектора, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК. Первое за почти два года с начала войны РФ против Украины интервью Набиуллиной было опубликовано на сайте издания в понедельник, 25 декабря.

По словам главы Банка России, российский регулятор был готов к части ограничений, введенных странами Запада против Москвы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она объясняет это тем, что Центробанк оценивал риски ужесточения санкций с 2014 года, когда Москва столкнулась с международным давлением из-за аннексии Крыма. Тем не менее некоторые новые ограничения создали проблемы для российского финансового сектора, которые РФ пока решить не смогла.