На село в Воронежской области с российского самолета упал боеприпас. Разрушены жилые дома

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал. Жителей нескольких улиц Петропавловки перевозят в пункты временного размещения, в том числе в ближайший пансионат.

Министерство обороны РФ уточнило, что около 9 утра 2 января во время полета самолета Воздушно-космических сил РФ над Петропавловкой «произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», пишет РИА Новости. По данным российских военных, повреждения получили шесть частных строений, пострадавших нет. На месте работает комиссия, которая оценивает характер повреждений.