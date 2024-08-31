На Камчатке ищут вертолет Ми-8Т

В Камчатском крае идут поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании „Витязь-Аэро“. Об этом сообщил в Telegram-канале „Представитель Росавиации“ в субботу, 31 августа, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

По предварительным данным, на борту вертолета находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку поселка Николаевка в 17 км к юго-западу от Международного аэропорта Елизово Петропавловска-Камчатского.