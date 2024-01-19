На центральную площадь Уфы вышли сотни людей

Собравшиеся в Уфе люди гуляют по площади, водят хороводы, поют башкирские песни. Полицейским они говорят, что просто гуляют.

ОМОН задержал несколько человек, в том числе девушку с плакатом, на котором были слова из выступления Алсынова.

Корреспонденту телеграм-канала "Однажды в Башкирии" полицейские сказали, что формально задержаний не было, а полиция просто "сопроводила" нескольких людей с площади. Однако впоследствии задержания продолжились. Собравшиеся попытались помешать полицейскому автозаку вывезти четырёх задержанных с площади, произошла стычка с ОМОНом. Всего сообщается о более десяти задержанных.

МВД Башкортостана ранее предупредило об ответственности за участие в несогласованной акции.

В среду у здания суда в Баймаке, где утром вынесли обвинительный приговор экоактивисту Фаилю Алсынову, несколько часов продолжалась несогласованная акция протеста. Несколько тысяч человек требовали освободить защитника горы Куштау.