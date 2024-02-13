МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы и премьер‑министра Эстонии

 
Медиазона
Kultūros ministro Simono Kairio spaudos konferencija
Kultūros ministro Simono Kairio spaudos konferencija
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В базе розыска российского МВД оказались премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр культуры Литвы Симонас Кайрис. "Медиазона" обнаружила это, скачав всю публично доступную базу розыска с сайта МВД — почти 100 тысяч розыскных карточек.

В базе не указано, по какой статье разыскивают Кайриса и Каллас. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требовал у подчиненных проверить действия властей Эстонии в связи со сносом памятника в виде танка Т-34 в эстонском городе Нарва близ границы с Россией.

Estijos premjerė Kaja Kallas

Помимо Каллас и Кайрис, в базе розыска оказались больше сотни чиновников и политиков из Восточной Европы, против которых возбудили уголовные дела после сноса советских монументов в их странах. Среди них — две трети прошлого созыва Сейма Латвии, городские советы Клайпеды и Вильнюса в Литве, Луцка и Ровно в Украине, мэр польского города Валбжих и замминистра госактивов Польши.

Подробное об этом и о том, кого еще ищут российские силовики — в исследовании "Медиазоны", скачавшей и проанализировавшей всю базу розыска МВД.

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