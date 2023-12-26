МВД РФ объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Карточку розыска оппозиционного политика на сайте министерства обнаружило во вторник, 26 декабря, издание "Медиазона".
В карточке указывается, что Гудков разыскивается по неназванной статье уголовного кодекса, никаких деталей не приводится.
Дмитрий Гудков: Формально объявление в розыск ничего не меняет
Комментируя эту информацию изданию Sota, оппозиционер указал, что формальное объявление в розыск для него ничего не меняет: "Я давно прекрасно понимаю, что мир сейчас ограничен для меня Европой, США и Канадой".
В феврале 2023 года политик был включен в реестр "иностранных агентов", который ведет Минюст РФ. В октябре стало известно, что против Гудкова возбуждено уголовное дело из-за ролика на его YouTube-канале об итогах двух месяцев войны в Украине, опубликованного в апреле 2022 года.
Силовики указали, что в видео присутствуют утверждения о том, что российская армия целенаправленно стреляет по жилым домам и вокзалам городов Украины, а также массово убивает мирных жителей.
Дмитрий Гудков уехал из России в середине 2021 года. Он объяснил этот шаг тем, что в отношении него было возбуждено "фейковое уголовное дело".
В розыске также два мультипликатора
Помимо Гудкова 26 декабря стало известно, что МВД объявило в розыск двух мультипликаторов: создателей мультсериалов "Масяня" Олега Куваева и Mr. Freeman Павла Мунтяна. Ранее против них были заведены уголовные дела по статьям о публичных призывах к деятельности, направленной против государства и о "фейках" о российской армии.