МВД предложило создать базу уехавших из России

В частности, предлагается вести учет тех, кто выехал за пределы России „для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств“. При этом, кого именно будут вносить в базу, а также какие данные в ней должны содержаться по задумке авторов инициативы, не поясняется.