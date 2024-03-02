Минюст России внес ЛГБТ в реестр экстремистских организаций

30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал "Движение ЛГБТ" экстремистским. Согласно заключению, государство считает экстремистским движение, которое действует "на территории Российской Федерации с 1984 года" и якобы возникло "в США в 60-х годах ХХ века как часть политики ограничения рождаемости".

После признания "международного движения ЛГБТ" экстремистским стало известно уже о нескольких случаях преследования в России. Так, в городе Волжский Волгоградской области суд оштрафовал на 1000 рублей местного жителя за публикацию радужного флага в соцсетях. В конце января суд в Нижнем Новгороде арестовал на пять суток Анастасию Ершову из-за сережек в виде лягушек в цветах радуги. А в начале февраля фотографа из Саратова Инну Мосину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за публикацию в Instagram фото с радужным флагом: судья сочла эти фотографии "демонстрацией экстремистской символики".