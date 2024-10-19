Минюст РФ внес в реестр „иноагентов“ 5 человек и проект Ateo

Министерство юстиции РФ в пятницу, 18 октября, внесло в список „иностранных агентов“ экономического обозревателя „Радио Свобода“ Максима Матвейченкова, пишущего под псевдонимом Максим Блант, журналиста и политика из Архангельской области Сергея Илюхина, экс-политзаключенного, члена совета Форума свободной России Даниила Константинова, врача-травматолога Андрея Волну, добровольца проукраинского легиона „Свобода России“ Алексея Барановского. Кроме того, в реестр попал медиапроект Ateo.

Как следует из заявления Минюста, Андрей Волна, Алексей Барановский и Максим Матвейченков выступали против военного вторжения России в Украину. В то же время Барановский, Волна и Константинов якобы распространяли „недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ“, а Илюхин - „недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике“.