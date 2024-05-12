Минобороны РФ заявило о захвате четырех сел под Харьковом

По утверждению российского Минобороны, войска РФ захватили еще четыре населенных пункта в Харьковской области. В воскресенье, 12 мая, ведомство сообщило, что под контроль взяты села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

По сообщению военного министерства, российская армия нанесла удары по украинским позициям возле Волчанска, Дегтярного и Казачье Лопани.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что обстановка в регионе существенно обострилась на текущей неделе. В настоящее время, по его словам, там продолжаются бои в приграничных районах. "Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения", - написал он в Telegram.

Продолжается эвакуация