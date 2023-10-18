Минобороны РФ заявило о 28 сбитых за ночь беспилотниках

 
Медуза
Dronas
Dronas
ФОТО: Reuters / Scanpix
Министерство обороны РФ объявило о сбитых в ночь на 18 октября 28 "украинских беспилотных летательных аппаратов" самолетного типа.

Дроны, говорится в распространенном военным ведомством сообщении, были перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО было сбито шесть БПЛА самолетного типа. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Курском районе сбито шесть беспилотников самолетного типа, еще четыре дрона, по его словам, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Курской области, заявил Старовойт, в результате атаки дронов также нет пострадавших и разрушений.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Медуза
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии