Михаила Ходорковского заново объявили в розыск по делу о фейках

Ранее Ходорковского разыскивали в связи с возбуждённым в 2015 году уголовным делом об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Сейчас эта карточка розыска изъята из базы МВД, отмечает издание.

Как пишет "Вёрстка" со ссылкой на информационную справку к закрытому докладу Следственного комитета, в сентябре 2023 года против Ходорковского возбудили уголовное дело по статье о фейках. Кремль использует её для преследования антивоенных активистов и оппозиционеров.

Поводом для уголовного дела стал пост в англоязычном аккаунте Ходорковского в социальной сети Х (бывшем твиттере ), который сейчас заблокирован, с фотографией документа, который, как утверждается, отправленного заместителем министра финансов Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В документе говорилось, что к середине августа 2022 года на войне в Украине погибли 48 759 российских солдат.