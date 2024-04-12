Мемуары Навального выйдут в свет 22 октября на 11 языках

 
"Голос Америки"
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
ФОТО: AFP / Scanpix
По словам Киры Ярмыш, политик начал диктовать ей фрагменты автобиографии, находясь на лечении в Германии.

Алексей Навальный успел, находясь в заключении, завершить автобиографию; она будет опубликована в конце года. Об этом сообщила в четверг вдова российского оппозиционера Юлия Навальная.

Она рассказала на сайте X, что ее покойный муж начал писать мемуары, озаглавленные "Патриот", в 2020 году после того, как был отравлен нервно-паралитическим веществом и затем эвакуирован для лечения в Германию.

Книга выйдет 22 октября на 11 языках, включая русский, сообщила Юлия Навальная.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш рассказала, что Навальный начал диктовать ей фрагменты книги, находясь на лечении в Германии через два месяца после отравления, и что он закончил книгу, находясь в тюрьме после того, как в 2021 году вернулся в Россию.

Автобиография будет опубликована в США издательством Knopf.

"Это полная история его жизни: его юность, его призвание к активной деятельности, его брак и семья, его приверженность делу российской демократии и свободы перед лицом мировой сверхдержавы, решившей заставить его замолчать, – говорится в заявлении издательства. – В ней выражена полная убежденность Навального в том, что переменам нельзя сопротивляться и что они обязательно наступят".

Издательство Penguin Books UK в своем заявлении на сайте X назвало книгу "полной историей жизни Навального и призывом продолжать дело, ради которого он пожертвовал своей жизнью".

Книга вряд ли будет доступна в России, власти которой объявили созданное Навальным движение вне закона.

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"Голос Америки"
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