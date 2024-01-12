Медведев вновь пригрозил применить ядерное оружие в Украине

"Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены вооруженными силами РФ, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Ну, разве что кроме ядерного пока", - цитирует "Интерфакс" слова Медведева на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных вооружений.