„Медуза“: В Украине за 2,5 года погибли 120 тысяч военных РФ

За два с половиной года, прошедшие с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, на этой войне погибли 120 000 российских военнослужащих. Такую оценку опубликовало онлайн-издание „Медуза“ в пятницу, 5 июля.

Указывается, что для подсчетов сотрудники издания разработали собственный метод, опирающийся на данные Реестра наследственных дел (РНД), а также поименные списки некрологов.

„В РНД публично фиксируется открытие наследственных дел, для того чтобы потенциальные наследники могли узнать о том, что они могут претендовать на имущество умершего, - поясняет „Медуза“. - Такие дела открывают не на всех умерших, однако во многих случаях получить в наследство квартиру и другое недвижимое имущество иным образом невозможно“.