МЧС: При теракте в "Крокусе" пострадал 551 человек

Количество пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 551 человека (в их числе 15 детей), сообщило МЧС России в субботу, 30 марта. Погибшими на данный момент официально признаны еще 144 человека, пятеро из них - дети.

В пятницу, 29 марта, сообщалось о 382 пострадавших в результате террористической атаки.

В рамках уголовного дела о теракте в "Крокусе" арестованы уже 9 человек

29 марта также был арестован девятый подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Предположительно, он мог участвовать в финансировании террористов. Всего в рамках уголовного дела на данный момент арестованы 9 человек.

Российские власти обвиняют в теракте Украину