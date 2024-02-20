Мать Навального обратилась к Путину с требованием выдать тело сына

"За моей спиной находится колония ИК-3 "Полярный волк", где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить", — говорит Навальная на видео.