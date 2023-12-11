Латвийскую компанию подозревают в поставках электронных компонентов военного назначения для России

Согласно полученной в ходе расследования VDD информации, зарегистрированная в Латвии компания поставляла в России электронные компоненты, используемые при производстве военной продукции, на сумму более полумиллиона евро.

4 декабря этого года в рамках уголовного процесса служба провела уголовно-процессуальные действия по шести связанным с латвийской компанией объектам в Риге, в ходе которых изъято большое количество документов и носителей информации для дальнейшего расследования.

В ходе уголовного процесса задержаны трое лиц, связанных с фирмой. В настоящее время двое из них помещены под стражу, а одному из задержанных применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как сообщал Rus.LSM.lv, в середине октября Служба госбезопасности (СГБ) также проводила уголовно-процессуальные действия по подозрению в обеспечении ресурсами вооруженных сил РФ - в общей сложности в пяти объектах.