Кремль отреагировал на закрытие границы с Финляндией

По версии Пескова, "пограничными переходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью придерживаются всех своих служебных инструкций".
"А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то опять же, мы здесь не принимаем такие обвинения в наш адрес", подчеркнул Песков.
В Кремле также прокомментировали сообщения о том, что Финляндия может закрыть остальные пункты пропуска на сухопутной границе с Россией в ближайшие дни.
"Ничего, кроме глубокого сожаления это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень хорошие отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. И, конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны", – заявил Песков.