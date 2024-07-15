Кремль: Европейские столицы - потенциальные жертвы

„Это же всегда была такая парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты, разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве целей определяла для наших ракет эти европейские точки“, - сказал Песков. По его мнению, США продолжают „зарабатывать деньги“, в то время как их ракеты в Европе направлены на Россию, а российские - на Европу.
Вместе с тем, заявил пресс-секретарь Кремля, у России „хватает потенциала“, чтобы „сдерживать эти ракеты“. „Но потенциальной жертвой являются столицы этих (европейских. - Ред.) государств“, - добавил он. На комментарий Зарубина, что предыдущее подобное противостояние закончилось распадом Советского Союза, Песков ответил, что „Европа сейчас трещит по швам“. „Для Европы сейчас не лучшее время, поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно“, - пояснил чиновник.
США вновь разместят в Европе дальнобойные вооружения
Как стало известно в ходе прошедшего саммита НАТО в Вашингтоне, США в целях сдерживания России усилят меры защиты своих европейских партнеров по Североатлантическому альянсу. В частности, в Германии с 2026 года будут временно размещены крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты SM-6 и новые образцы гиперзвукового оружия, „которые имеют значительно большую дальность, чем нынешние системы наземного базирования в Европе“.
Агентство dpa подчеркивает, что в Германии впервые со времен холодной войны будут вновь размещены системы вооружений, способные достигать территории России.
РФ пообещала „военный ответ“ на размещение ракет США в ФРГ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 11 июля заявил, что МИД РФ считает размещение в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных вооружений США „звеном в эскалационном курсе“.
„Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение“, - сказал Рябков. По его словам, Россия будет „вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру“.