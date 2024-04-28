"Коммерсант": Следователи в РФ вербуют обвиняемых на войну

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и другие правоохранители теперь выступают в роли "рекрутеров", набирающих бойцов для участия в войне против Украины. Об этом в субботу, 27 апреля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники в адвокатском сообществе. "Во время следственных действий и по их завершении они (силовики. - Ред.) вручают фигурантам бумаги, в которых расписаны перспективы службы родине вместо отсидки. Контракты с новобранцами по рекомендации следствия заключают уже военные", - поясняет издание.