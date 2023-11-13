"Коммерсантъ": Путина на выборы может выдвинуть инициативная группа

По закону, Совет Федерации должен назначить дату в период с 8 по 18 декабря 2023. Свои заседания он проводит обычно по средам. 13 декабря - единственная среда в этом временном диапазоне.

Президент России Владимир Путин, который согласно принятым поправкам к Конституции может в будущем году баллотироваться на пятый срок, ранее заявлял, что расскажет о своих планах после официального назначения даты выборов. Ряд СМИ, включая агентство Reuters, в последнее время уверенно писали о том, что Путин уже принял решение баллотироваться на новый срок. В Кремле по-прежнему утверждают, что решение ещё не принято.

Комментаторы обращают внимание на то, что на 14 декабря назначена так называемая большая пресс-конференция Путина - первая с начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года.