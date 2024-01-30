Команде фигуристов из России присуждена бронза Олимпиады-2022

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу, аннулируются.

Таким образом, из итогового результата команды фигуристов из России вычли двадцать баллов (по десять за победы Валиевой в короткой и произвольной программах, по правилам олимпийского командного турнира).

Согласно пересчитанным очкам, у команды США 65 баллов – и она получает золото командного турнира, у команды Японии 63 балла – и у неё серебро, у команды из России 54 балла. На четвёртом месте осталась Канада с 53 очками.

Также после аннулирования результатов Валиевой звание чемпионки Европы 2022 года перешло российской фигуристке Анне Щербаковой.