Книга строгого режима. Как Навальный смог написать мемуары в колонии

Алексей Навальный начал работу над автобиографической частью книги осенью 2020 года в Германии, где он восстанавливался после отравления ядом „новичком“, которое едва не стоило ему жизни.

„Я хочу, чтобы его не забыли, чтобы люди по всему миру — даже уже знавшие его — узнали о нем больше, — сказала Юлия Навальная в интервью Би-би-си. — О его детстве, о том, как он стал политиком и лидером российской политической оппозиции, как множество людей стали его сторонниками, стали разделять его позицию. Хочу, чтобы его голос даже после его смерти был громко слышен“.

О том, что Навальный написал книгу, его команда объявила вскоре после гибели политика в заключении.

Над книгой Навальный работал и до, и после своего ареста в России. Каково это — писать мемуары в тюрьме?

Во-вторых, его литературные агенты „очень мягко и вежливо“, но все чаще напоминают о себе, весело пишет он.

„Вообще-то книга мне очень нужна. Во-первых, я очень хочу ее написать, я сам все это затеял, и мне вроде как есть что сказать“, — признается он. Этот отрывок опубликовала „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“ в России), его политик написал, уже находясь в заключении в России.

„“Умирать совсем не больно“. Первая фраза книги теперь кажется жестоко провидческой“, — пишет в своей рецензии обозреватель New York Times, получившая текст книги накануне ее публикации.

Навальный почувствовал себя плохо в самолете на пути из Томска в Москву и потерял сознание. В себя он придет только через несколько недель.

Теперь книга Навального кажется не просто мемуарами, но и политическим завещанием российского оппозиционера.

А если его убьют, рассуждает Навальный, тогда семья хотя бы получит гонорар, полагающийся автору книги, и проценты от ее продаж. „А они, по идее, должны быть. Уж если таинственное покушение химоружием, а потом трагическая смерть в тюрьме не продают книги, то я уж не знаю, что продает“, — снова шутит Навальный, еще не зная, что все пойдет именно по этому, худшему, сценарию.

Но две другие причины, побудившие Навального начать работу над книгой, ему самому кажутся „драматичными“. Он первый раз прямо говорит о том, что может быть убит в тюрьме : „Если меня тут все-таки грохнут, то это будет память обо мне“.

О начале работы Алексея над своей автобиографией рассказывала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (в реестре „иноагентов“ в России). Осенью 2020 года Навальный попросил ее прилететь в Германию из Москвы и стать его литературным секретарем: он надиктовывал ей отрывки будущей книги, поскольку Навальному было физически тяжело долго работать за компьютером из-за последствий отравления. Такую схему работы они уже опробовали раньше, когда Ярмыш записывала за ним сценарии будущих роликов для Youtube.

„Патриот“ состоит из автобиографической части и дневниковых записей, сделанных Навальным преимущественно в заключении. Составить из них книгу помогала Юлия Навальная и его соратники и коллеги.

„Для меня это не просто книга, а последнее послание моего мужа, свидетельство его стойкости, храбрости и веры в лучшее будущее для нашей страны“, — говорила Юлия Навальная.

В тюремных записях Навального тоже сквозит мотив возможной смерти в колонии. Из опубликованного журналом New Yorker до выхода книги фрагмента этих записей следует, что Навальный не только сам думал, что его могут убить в заключении, но и поделился этими мыслями с женой, во время одного из немногочисленных свиданий в колонии.

После возвращения в Россию и ареста Навальный продолжал записывать свои воспоминания в заключении, а также писал собственно тюремные дневники, которые тоже вошли в книгу. Он иронизировал даже и над таким поворотом сюжета и жанра: „Тюремные дневники — это жанр, в котором так много штампов, что невозможно их не использовать“, — писал он.

„У Алексея был редкий талант говорить сразу как по-писанному. Моя работа сводилась к тому, чтобы поспевать за ним, ну и изредка вставлять: „Это слово недавно было!“, — вспоминала Ярмыш. — До отъезда в Россию мы занимались этим“.

Последняя сделанная для дневника запись, как следует из рецензии на книгу New York Times, была сделана Навальным в сентябре 2022 года, когда возможность что-либо писать была сведена к минимуму из-за ужесточения условий содержания.

Как можно написать книгу в тюрьме?

Работа над книгой в заключении оказалась сложнее, чем мог себе представить Навальный.

В книге Навальный шутит, что, сообщая в конце 2020 года своим издателям о планах вернуться в Москву, он сказал, что арест только поможет ему завершить работу: „Вообще если меня посадят, то вам же лучше. В этом случае у меня точно будет куча времени, чтобы писать“.