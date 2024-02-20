Кара-Мурза назвал виновным в смерти Навального лично Путина

"Потому что Алексей был его персональным узником. И только по его личному приказу могли действовать отравители из 2-й службы ФСБ; следователи, прокуроры и судьи, оформлявшие дела и приговоры; высокие тюремные чины, создававшие пыточные условия", - написал он в соцсетях во вторник, 20 февраля.



"Этот человек несет с собой смерть все 25 лет своей власти - с той самой осени, когда по ночам взрывались спавшие в своих квартирах мирные люди", - напомнил Кара-Мурза о взрывах жилых домов в России в сентябре 1999 года, а также о последовавших затем операциях в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, гибели людей после захвата заложников на мюзикле "Норд-Ост" и в Беслане, убитых в Москве Анне Политковской и Борисе Немцове.