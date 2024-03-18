Как прошли трехдневные выборы президента РФ

Сообщалось также о нарушениях по отношению к работе наблюдателей, в том числе аккредитованных. Чаще всего им мешали проводить соцопросы, удаляли с избирательных участков. Кроме того, на третий день выборов КПРФ "немотивированно" сама отозвала несколько своих наблюдателей с избирательных пунктов, сообщал депутат Мосгордумы Евгений Ступин. В Москве задержали члена избирательной комиссии с правом решающего голоса (такой член УИК может участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней, а также составляет протоколы об итогах голосования) Вячеслава Голикова за футболку "Навальный" на нем. В Одинцово силовики требовали у избирателей раскрыть бюллетени, сообщило "ОВД-Инфо" с ссылкой на наблюдателей.

Российские власти отреагировали на акцию "Полдень против Путина", упоминая о ней как о "полдне". Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что очереди в российские диппредставительства за границей выстраивались все три дня - с 15 по 17 марта: "Если бы люди, которые стоят за рубежом в очередях на голосование на выборах президента России, принимали участие в акции "полдень", так они бы после полудня все и разошлись". Впрочем, она не уточнила, что большинство российских посольств и консульств были открыты для голосования только один день, а в странах ЕС процесс регистрации избирателей проходил медленно из-за сокращенных в последние годы российских дипмиссий.