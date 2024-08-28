Как атаки ВСУ на российские НПЗ повлияли на рынок бензина

С 18 августа в городе Пролетарске (примерно в 165 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону) продолжается пожар на нефтебазе, начавшийся после атаки беспилотников. В течение 10 суток площадь возгорания достигала 10 тыс. кв. м., пострадали 49 пожарных.

Пока не ясно, как такие крупные пожары могут повлиять на производство и цены на нефтепродукты — бензин и дизель внутри страны. В этом году бензин достаточно сильно дорожает: за январь–июль цены выросли более чем на 5%, а в июле рост даже ускорился. Властям в итоге пришлось ввести эмбарго на экспорт бензина до конца года.