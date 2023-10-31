Кадыров приказал "стрелять в лоб" участникам беспорядков

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", —приводит РИА "Новости" слова Кадырова, сказанные во вторник представителям МВД и Росгвардии на совещании в правительстве республики.

Кадыров добавил, что прошлой ночью попытка "провокации" была пресечена в Чечне, других подробностей он не привёл.

Глава Чечни так же, как и президент России Владимир Путин, обвинил в "инспирировании" антисемитских беспорядков Украину и страны Запада. В МИД Украины назвали попыткой "переложить с больной головы на здоровую" обвинения российской стороны в причастности Киева к организации антисемитского погрома.

Как и Путин, Кадыров призвал тех, кто хочет помочь Палестине, отправляться на войну в Украину.