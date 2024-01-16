Кабмин РФ - за конфискацию имущества у осужденных за "фейки"

С инициативой законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, а также главы думских комитетов по безопасности и культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская. Ранее он уже был одобрен всеми силовыми структурами, пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Конфискация имущества в случае преступлений из корыстных побуждений

В законопроекте предусматривается включение двух статей УК РФ в перечень преступлений, за которые предусматривается конфискация имущества - статьи 207.3 о "публичном распространении заведомо ложной информации" об использовании ВС РФ и об исполнении госорганами своих полномочий, а также статьи 280.4 о "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", например, к дезертирству.

Как отмечается далее, наказание в виде конфискации имущества предполагается применять в случае признания вины граждан в данных преступлениях, если они были совершены по корыстным мотивам. Документ еще не внесен в Госдуму.