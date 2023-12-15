Издательство в России прекратило продажи книг Акунина и Быкова

Акунин напомнил, что его позиция с начала войны по поводу выхода в России его книг была такой: "со своими читателями по собственной воле я не расстанусь; я разделяю плохое государство РФ и хорошую страну Россию". Акунин прокомментировал разговор с прокремлевскими пранкерами: "Писателя обмануть - достижение невеликое. Уж что-то, а обманывать эта шушера умеет". Акунин уверил, что сказал в том разговоре то, что говорит публично. В частности, писатель добавил, что считает "путинский режим преступным", как и "развязанную им войну", а "поражение Путина" будет, по его убеждению, "победой России". В заявлении писателя также говорится о том, что "помогал, помогаю и буду помогать украинцам" и что "Украина имеет право отвечать ударом на удар".