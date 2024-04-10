Из зон затопления в Оренбургской области вывезли более 7700 человек

Большинство тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за паводка и прорыва дамбы, уехали к родственникам. Более полутора тысяч человек разместили в пунктах временного размещения.

Также в безопасные районы вывезли 570 сельскохозяйственных животных. Вода подходит к местному ипподрому – сейчас возле него строят насыпь. Если она не поможет, около сотни лошадей эвакуируют. Ранее в сети появились видео, как сотрудники МЧС и волонтёры спасают животных, брошенных жителями, – кошек, собак, коров и свиней. Помощи ждёт и верблюд, которого оставили в воде хозяева парк-отеля.