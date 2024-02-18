Источник: на теле Навального обнаружены синяки от судорог

"Такие повреждения появляются от судорог, - цитирует издание слова медработника. - Человек бьётся в конвульсиях, его пытаются удержать, а судороги ведь бывают очень сильными, вот кровоподтеки и появляются".
Кроме того, медработник сообщил, что на груди Навального его коллеги обнаружили характерные следы проведения непрямого массажа сердца. "То есть, реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит", - заключил источник.
Вскрытие, по данным "Новой-Европа", пока не проводилось. Предположительно, местные врачи ждут прибытия специалистов из Москвы. До получения результатов судебно-медицинской эскпертизы тело умершего не может быть выдано родным. Если какие-то биоматериалы будут отправлены для исследования в столицу, это может затянуть процесс ещё как минимум на неделю, считает издание.
Ранее сообщалось, что мать Алексея Навального Людмила и его адвокат приехали в салехардский морг, но он оказался закрыт, а по телефону им сказали, что тела Навального там нет. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что в Следственном комитете заявили, что причина смерти пока не установлена, и тело не отдадут родственникам, пока идёт проверка, - хотя до того, по её словам, адвокатам сообщили, что "проверка закончена, криминала на обнаружено".