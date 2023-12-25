Иностранные инвесторы заморозили участие в "Арктик СПГ 2"

Каждому из иностранных инвесторов "Арктик СПГ 2" принадлежали по 10 процентов долей в проекте, а остальной частью владеет сам НОВАТЭК, указывает "Коммерсантъ". Отказ инвесторов от исполнения обязательств может привести к тому, что "Арктик СПГ 2" лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а российская компания будет самостоятельно финансировать проект и продавать газ на спотовом рынке, отмечает издание.

Летом журналисты издания "Важные истории" выяснили, что НОВАТЭК спонсирует вербовку наемников в РФ для их участия в войне в Украине.

Согласно данным издания, иностранные инвесторы отказались от обязанностей по финансированию проекта и выполнению offtake-контрактов на производимый в его рамках сжиженный природный газ. Причинами для этого называются санкции США, введенные в отношении проекта компании НОВАТЭК российского олигарха Леонида Михельсона в ноябре. В ЕС также идет дискуссия на эту тему.

Все иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2" - французская компания TotalEnergies, компании CNPC и CNOOC из Китая, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC - заявили о заморозке своего участия в проекте по форс-мажорным обстоятельствам. Об этом в понедельник, 25 декабря, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве РФ.

При этом, по данным "Коммерсанта", китайские и японские компании запросили власти США о возможности вывести из-под санкций поставки газа в рамках работы "Арктик СПГ 2" - каждый из инвесторов вправе получать в год по 2 млн тонн СПГ. Сжиженный газ стал значимой позицией в энергетической сфере ЕС после прекращения поставок газа российским "Газпромом".

У "Арктик СПГ 2" могут возникнуть проблемы с финансированием

Санкции США предполагают, что штрафные меры могут быть введены и в отношении покупателей топлива, произведенного "Арктик СПГ 2". Ввиду этого проект не может выйти на полную производственную мощность в запланированные сроки - ожидалось, что это произойдет к 2026 году.

При этом перед НОВАТЭК как единственным оставшимся акционером "Арктик СПГ 2" стоит проблема увеличения стоимости реализации проекта. Ранее выяснилось, что она повысилась на 17 процентов от ожидаемой величины и достигла 25 млрд долларов - заводу "Арктик СПГ 2" необходимо закупить дополнительное оборудование.