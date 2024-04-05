Илью Яшина отправили в штрафной изолятор на 10 суток

Оппозиционного политика Илью Яшина, осужденного на 8,5 лет по делу о "фейках" о ВС РФ, отправили на 10 суток в штрафной изолятор ИК-3 в Смоленской области. Об этом сообщил в пятницу, 5 апреля, адвокат политика Михаил Бирюков в соцсети Facebook.

"В среду после кратковременного свидания с мамой Илью Яшина отвели на дисциплинарную комиссию, где ему объявили о водворении в ШИЗО, на этот раз на 10 суток. Поводом послужило то, что, садясь за стол перед завтраком, Яшин снял куртку (т.е. верхнюю часть робы)",- написал он.

Защитник уточнил, что за несколько часов до помещения Ильи Яшина в ШИЗО колонию посетил с инспекцией начальник областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Приговор Илье Яшину